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55 лет, из них 20 с Президентом.

Спустя неделю после окончания Петербургского международного экономического форума отмечает своё 55-летие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков — человек, который ведёт всю организационную и субстантивную работу этого мероприятия.

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