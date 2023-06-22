55 лет, из них 20 с Президентом.

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Спустя неделю после окончания Петербургского международного экономического форума отмечает своё 55-летие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков — человек, который ведёт всю организационную и субстантивную работу этого мероприятия.