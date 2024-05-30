18 твиттерских барышень, которые ловко хакнули эту жизнь

Умение отстаивать личные границы и находить выход из сложной ситуации не ко всем приходит сразу. Но, если уж пришло, это, несомненно, повод гордиться собой и делиться своими хитростями с окружающими — так, как делают люди из следующих твитов.
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