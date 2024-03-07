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Закон и Порядок

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Европа. Часть третья. Политические игры

Европа. Часть третья. Политические игры

Часть 1 здесь.Часть 2 здесь.Картинку нашёл просто шикарнуюТеперь, когда мы рассмотрели исторический и экономический базис современного Евросоюза (это и называется «системный подход»), можно перейти к описанию его политической реальности.

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