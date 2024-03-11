Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • lenivka
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Этот раунд остался за врагами...

Этот раунд остался за врагами...

 На   днях  произошло    вполне  себе    прецедентное  событие  -  в  Москве   установили   мемориальную   доску   на  доме,  где  жил     враг  и   русофоб  Жванецкий.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
нашли с чем воевать.. вот если б устроили протесты и призывы по сносу ёбн-центра в ё-бурге и сарая на красной площади... Вот это было бы Замечательное движение по очистке Земли Русской от врагов и памяти о них...
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2 час.
Михалыч
У нас нет российского Министерства культуры!
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2 час.
sa
svet alex
Доску фашисту Маннергейму в Питере устанавливали высокие чины из правительства России. Может они и сейчас постарались?
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1 час.

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