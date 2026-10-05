Британский десантник Хули погиб на Украине

Военнослужащий погиб при испытаниях новой системы обороны, ещё в декабре, вдали от линии фронта.Младший капрал британской армии Джордж Хули погиб на Украине при взрыве во время испытаний украинскими военными новой системы обороны.
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