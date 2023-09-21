Минобороны России представило подробности массовой атаки ВСУ на Крым

Киевский режим осуществил попытку наиболее массированной за последние месяцы беспилотной атаки Крымского полуостроваРусские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом, говорится в сообщении Минобороны.