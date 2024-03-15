Знаки Зодиака, которых ждут приятные перемены в ближайшее время

Счастливчики уже известны. Говорят, что удача и успех приходят к сильнейшим. Однако Вселенная решила обратить внимание на некоторых представителей знаков Зодиака и одарить их удачей и богатством в самое ближайшее время.
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