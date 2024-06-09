НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Юдин об «Ак Барсе» при Знарке: «Делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я условно мусор в раздевалке убираю. Происходили неприятные ситуации»

– Был ли такой момент в карьере в «Ак Барсе», когда ты хотел уйти в другой клуб? – Я думаю, нет. Единственное, были разговоры при Олеге Валерьевиче Знарке, что я не устраивал его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх