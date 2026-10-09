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Вместо поставок оружия Украине Южная Корея отзывает посла

Вместо поставок оружия Украине Южная Корея отзывает посла

«Наглость — второе счастье» — девиз украинской внешней политики перестает работать даже на Западе. Пока что, правда, только в восточной его части, но лиха беда начало — Южная Корея отозвала своего посла из Киева.

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