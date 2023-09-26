В дополнении Канзас для American Truck Simulator появятся новые отрасли промышленности...

В дополнении Канзас для American Truck Simulator появятся новые отрасли промышленностиКогда вы путешествуете, перевозя груз и исследуя неизведанные дороги нового расширения карты, легко отвлечься на чудесную природу и исторические достопримечательности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)