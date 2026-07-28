Петербургский футбольный клуб «Динамо» возглавил бывший вратарь Рыжиков

В составе казанского «Рубина» спортсмен дважды становился чемпионом России. Петербургский футбольный клуб «Динамо» возглавил двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Рыжиков, сообщает пресс-служба команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии