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Петербургский футбольный клуб «Динамо» возглавил бывший вратарь Рыжиков

Петербургский футбольный клуб «Динамо» возглавил бывший вратарь Рыжиков

В составе казанского «Рубина» спортсмен дважды становился чемпионом России. Петербургский футбольный клуб «Динамо» возглавил двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Сергей Рыжиков, сообщает пресс-служба команды.

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