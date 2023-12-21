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Стало известно о состоянии госпитализированных детей из поезда Тюмень-Адлер

Состояние госпитализированных детей из ЛНР, следовавших из детского лагеря на поезде Тюмень-Адлер, стабильное, их жизни ничего не угрожает, заявила министр здравоохранения Луганской народной Республики Наталия Пащенко.

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