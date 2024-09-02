Посол заявил о провале США в обучении украинских пилотов F-16

Инструкторы из США не смогли обучить украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.
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