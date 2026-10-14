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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рууд вышел в 1/4 финала «Мастерса» на харде впервые с 2024-го

Каспер Рууд прошел Феликса Оже-Альяссима в 1/8 финала в Шанхае – 5:2, отказ. Для Рууда это 17-й четвертьфинал «Мастерса», третий – в этом сезоне после Мадрида и Рима.

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