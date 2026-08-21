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BlackRock запускает токенизированные фонды денежного рынка для резервов стейблкоинов

BlackRock запускает токенизированные фонды денежного рынка для резервов стейблкоинов

BlackRock запустила два токенизированных продукта денежного рынка, предназначенных для использования в качестве резервных активов для стейблкоинов, что знаменует собой еще один шаг в направлении внедрения регулируемых финансовых продуктов в блокчейн-инфраструктуру.

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