BlackRock запускает токенизированные фонды денежного рынка для резервов стейблкоинов

BlackRock запустила два токенизированных продукта денежного рынка, предназначенных для использования в качестве резервных активов для стейблкоинов, что знаменует собой еще один шаг в направлении внедрения регулируемых финансовых продуктов в блокчейн-инфраструктуру.
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