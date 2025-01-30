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Свежие комментарии

  • людмила коптякова
    😂Вечерний переполох
  • Андрей Бедный
    Это кошка! Моя такие же глаза делает ))кота... застукали)))
  • ММ
    "Разглядывая огромные суммы и вызов в суд, по поводу лишения водительских прав и запрет на использование машины до су...Воры)

Терамису...

Терамису...

Два моих кота воровали огурцы, один любил арбузные корки, а Степан с Макаром однажды в ночи объели, как акулы кита, теплую шарлотку (и пытались избежать правосудия, забившись за холодильник, где один застрял.

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