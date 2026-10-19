В начале 2027 года россияне могут заметить рост цен на свежие овощи, фрукты, мясо и рыбу. При этом есть список товаров, цены на которые не вырастут или вырастут не так сильно, рассказал «ФедералПресс» эксперт.
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