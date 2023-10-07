Онколог Марьенко рассказала, могут ли вейпы провоцировать рак

Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко заявила в беседе с RT, что важно обратить внимание на связь между вейпингом и раком лёгких и ротовой полости.
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