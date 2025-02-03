На Сахалине сотрудница банка присвоила более 13 млн рублей

В Сахалинской области сотрудница банка присваивала деньги клиентов. Об этом сообщает прокуратура. По данным следствия, служащая кредитной организации, используя свое служебное положение и имея доступ к сейфу, похитила из него свыше 5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии