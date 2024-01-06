Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Генералы-коррупционеры в Китае наплевательски относятся к тому, что за такие их преступления против обороноспособност...Bloomberg: развед...
  • Александр Котов
    Питер теперь поганитИвлеева записала ...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    А, что это такое "бронетанковый автомобиль"? Если кто знает -просветите.Минобороны РФ соо...

Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года

Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года

Издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год.  По словам руководителя консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, существует вероятность, что выборы президента США не смогут честно и свободно провести, ведь в Соединенных Штатах накаляется предвыборная обстановка из-за интересов главы Белого дома Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх