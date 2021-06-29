Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Сергей ЕПолитикаЕвропе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части. Одна из журналистов и вовсе предрекла Европе катастрофу.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛНЛюдмила Нефедова!!!Liudmila Kosteley (Моисеева)Если какая-то треть стран ЕС и маленьких, и восточных, то и нечего на них смотреть. А Германия и Франция скоро устанут тащить эти страны. Так что, что так, что по другому ЕС расколется. А зачем вообще СОЮЗ? Для защиты? От кого? Россия не будет у себя дома, в Европе, "гонять" соседей. Это что, домашний дебошир что ли? С соседями надо жить дружно. А что заклиннило что ли, на названии-"Саммит". С Байденом встретились, можно и с каждым отдельно встречаться. Заодно и помириться. Раньше приезжали в Москву, и наши ездили в гости. Вы живёте, как по лекалу, а что нельзя отступить?Тем более некоторые страны ЕС, не довольны политикой, особенно русофобией, которая мешает нормально сотрудничать.БОБорис ОсиповЖитель Земли МакаренковХотя, Путин всё равно виноват. Хотя бы тем, что он уже есть и всех бесит. Когда говорит и тем более когда молчит.Владимир Швечихинда, нет, ну кто старше))) помнит!!, всегда виновата)) сейчас РОССИЯ, а там был СССР!, маразматиков хватет!Алексей АКВедущие Государства , не будут "тащить", все страны - для этого достаточно у "нищих" , покупать "еду" и "материалы" , за мелочь своей страны...Я не понимаю, для чего был создан ЕС , кроме того, чтобы сделать Единой всю Европу с Центром Германиии и ...в этот раз с руководством США и Великобритании - Четвертый "рейх"...Все получается очень плохо...Комментировать
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