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Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Европе грозит раскол. Виноват в этом, как всегда, оказался Путин

Немецкие телеканалы бьют тревогу. Европа раскалывается на части. Одна из журналистов и вовсе предрекла Европе катастрофу.

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Людмила Нефедова
!!!
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Если какая-то треть стран ЕС и маленьких, и восточных, то и нечего на них смотреть. А Германия и Франция скоро устанут тащить эти страны. Так что, что так, что по другому ЕС расколется. А зачем вообще СОЮЗ? Для защиты? От кого? Россия не будет у себя дома, в Европе, "гонять" соседей. Это что, домашний дебошир что ли? С соседями надо жить дружно. А что заклиннило что ли, на названии-"Саммит". С Байденом встретились, можно и с каждым отдельно встречаться. Заодно и помириться. Раньше приезжали в Москву, и наши ездили в гости. Вы живёте, как по лекалу, а что нельзя отступить?Тем более некоторые страны ЕС, не довольны политикой, особенно русофобией, которая мешает нормально сотрудничать.
Борис Осипов
Житель Земли Макаренков
Хотя, Путин всё равно виноват. Хотя бы тем, что он уже есть и всех бесит. Когда говорит и тем более когда молчит.
Владимир Швечихин
да, нет, ну кто старше))) помнит!!, всегда виновата)) сейчас РОССИЯ, а там был СССР!, маразматиков хватет!
Алексей АК
Ведущие Государства , не будут "тащить", все страны - для этого достаточно у "нищих" , покупать "еду" и "материалы" , за мелочь своей страны...Я не понимаю, для чего был создан ЕС , кроме того, чтобы сделать Единой всю Европу с Центром Германиии и ...в этот раз с руководством США и Великобритании - Четвертый "рейх"...Все получается очень плохо...

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