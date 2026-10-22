Удары по Киеву. 22.10.2026В результате удара поражены:В городе Киеве:1 Сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9;2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян делает тр...
- АС «Это уже русофоби...
- «Это уже русофоби...
Будем надеяться,что птахи мадяра будут меньше прилетать по российским городам!