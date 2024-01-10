Бум ИИ создал уникальный гаджет Rabbit R1 с необычным опытом для пользователя

Стартап Rabbit снабдил разработанный гаджет искусственным интеллектом на базе модели действий LAM. Устройство R1 обойдется пользователю в $199 и предназначено для выполнения различных задач, кроме функций телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии