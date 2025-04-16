Фридрих двуликий: будущий канцлер Германии хочет поставить Киеву ракеты Taurus

Лидер немецких консерваторов из Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus по согласованию с европейскими союзниками.
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