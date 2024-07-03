43-летие отметил музей боевой и трудовой славы ДП Карагандинской области

В музее прошло торжественное мероприятие, в котором участвовали руководство ДП области, Совет ветеранов ОВД и НГ Карагандинской области, ветераны органов внутренних дел, молодые сотрудники, передает polisia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии