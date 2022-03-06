Авиакомпания из России iFly прекращает полеты в Узбекистан на неопределенный срок

Агентство «Узавиация» сообщило о приостановке полетов из России в Узбекистан авиакомпанией iFly с 5 марта и на неопределенный срок в зависимости от обстоятельств, в Telegram-канале агентства появилась запись следующего содержания: «Авиакомпания iFly предоставила официальную информацию в авиационную администрацию Республики Узбекистана о том, что, начиная с 5 марта 2022 года приостанавливает все запланированные рейсы по всем направлениям в Республику Узбекистан на неопределенный срок».