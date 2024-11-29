Кулеба заявил, что Украина стоит на пороге неминуемого поражения

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киеву не удастся переломить ход конфликта с Россией, и выразил обеспокоенность позицией США под руководством Джо Байдена.
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