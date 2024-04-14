Уровень воды в Тоболе достиг 532 см, течение смыло мост

Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 532 см, за два часа уровень воды поднялся на 25 см, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.