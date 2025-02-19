На Челябинскую область надвигаются многодневные 32-градусные морозы

Предстоящая ночь, 20 февраля, станет одной из самых холодных для жителей Челябинской области. В некоторых районах региона температура воздуха опустится до 32 градусов и ночные морозы продлятся несколько дней.
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