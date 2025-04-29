Центр Копейска закроют для автомобилей 1 мая

Маршруты общественного транспорта изменятся в Копейске 1 мая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в четверг, 1 мая, в центре города пройдут традиционные легкоатлетическая эстафета и велогонка, посвященные празднованию Дня весны и труда.