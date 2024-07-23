Глава Секретной службы США: "Я признаю свой провал"

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство обеспечивает охрану первых лиц государства, взяла на себя ответственность за провал, который сделал возможным покушение на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля.
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