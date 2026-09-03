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Rocket Lab запустила ракету Electron — на орбиту вывели спутник StriX-9

Rocket Lab запустила ракету Electron — на орбиту вывели спутник StriX-9

Очередной спутник Synspective отправился на высоту 575 км Rocket Lab успешно запустила ракету Electron с космодрома LC-1B, отправив на орбиту спутник StriX-9 японской компании Synspective.

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