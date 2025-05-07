О стрессе часто говорят как о чем-то негативном, его воздействие на здоровье вызывает тревогу. Избежать эмоционального напряжения невозможно, но превратить его в мотивирующую силу вполне реально, заявил кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.