В Северодвинске идёт подготовка к адресному информированию избирателей

В территориальные избирательные комиссии № 1 и 2 Северодвинска поступила форма для представителей УИКов, которые с 17 февраля по 7 марта будут посещать жителей города корабелов в их домахВ территориальные избирательные комиссии № 1 и 2 Северодвинска поступила форма для представителей УИКов, которые с 17 февраля по 7 марта будут посещать жителей города корабелов в их домахВ городе корабелов 336 членов участковых избирательных комиссий участвуют в проекте «Информ УИК».