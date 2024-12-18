Удар по мигрантам: жить в России “гостям” станет сложнее в разы

У нас в поликлинике был хирург- узбек! Потом обнаружилось, что диплом поддельный, а образование только 4х месячные ветеринарные курсы в Фергане!

Tatiana Tykhonova

Рабочие мигранты которые приехали по контракту должны жить в закрытых общежитиях а на работу их должны возить на рабочих автобусах туда и обратно! Они не должны шарахаться по городу свободно! Надо чтобы было как в эмиратах, за них должен отвечать работодатель!