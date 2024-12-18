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Удар по мигрантам: жить в России “гостям” станет сложнее в разы

Удар по мигрантам: жить в России “гостям” станет сложнее в разы

В ближайшем будущем мигрантов ждёт беспрецедентное усиление контроля над пребыванием на территории России, готовятся очень жесткие меры борьбы со всяческими нарушениями.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
У нас в поликлинике был хирург- узбек! Потом обнаружилось, что диплом поддельный, а образование только 4х месячные ветеринарные курсы в Фергане!
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4 час.
Tatiana Tykhonova
Рабочие мигранты которые приехали по контракту должны жить в закрытых общежитиях а на работу их должны возить на рабочих автобусах туда и обратно! Они не должны шарахаться по городу свободно! Надо чтобы было как в эмиратах, за них должен отвечать работодатель!
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4 час.
Светлана Вавилова
В нашей поликлинике в САО русских врачей около 20 процентов, остальные - азиаты
Ответить
1 час.

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