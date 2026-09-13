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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Локомотива» Сурин забил в 4-м матче подряд со старта сезона

Нападающий « Локомотива »  Егор Сурин забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2). 20-летний форвард отметился заброшенной шайбой в 4-й игре подряд со старта сезона-2026/27.

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