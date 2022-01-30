Крейчикова и Синякова стали чемпионками Australian Open в парах

Теннисистки из Чехии Катерина Синякова и Барбора Крейчикова в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде в упорной борьбе вырвали победу у представительницы Казахстана Анны Данилиной и Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.