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Крейчикова и Синякова стали чемпионками Australian Open в парах

Теннисистки из Чехии Катерина Синякова и Барбора Крейчикова в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде в упорной борьбе вырвали победу у представительницы Казахстана Анны Данилиной и Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

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