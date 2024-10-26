В Екатеринбурге следователи раскрыли двойное убийство 30-летней давности

Тогда двое парней убили своих 13-летних подруг и бросили тела в лесуДвойное убийство 30-летней давности раскрыли в Екатеринбурге сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области.
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