Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия

Власти стран Прибалтики и Восточной Европы просят США расширить свое военное присутствие в регионе. Для реализации ранее заключенных оборонных контрактов союзники на восточном фланге НАТО призывают Вашингтон нарастить оборонное производство.
Власти стран Прибалтики и Восточной Европы просят США расширить свое военное присутствие в регионе. Для реализации ранее заключенных оборонных контрактов союзники на восточном фланге НАТО призывают Вашингтон нарастить оборонное производство.
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