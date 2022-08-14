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Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия

Страны Восточной Европы попросили у США больше оружия

Власти стран Прибалтики и Восточной Европы просят США расширить свое военное присутствие в регионе. Для реализации ранее заключенных оборонных контрактов союзники на восточном фланге НАТО призывают Вашингтон нарастить оборонное производство.

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