Nintendo Switch 2 уже поступила в продажу, но только на черном рынке в Китае Хотя офи...

Nintendo Switch 2 уже поступила в продажу, но только на черном рынке в КитаеХотя официальный анонс ожидаемого нового поколения Nintendo Switch ожидается до конца финансового года, завершающегося 31 марта 2025 года, информация о новой консоли уже активно распространяется благодаря неофициальным утечкам.