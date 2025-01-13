Nintendo Switch 2 уже поступила в продажу, но только на черном рынке в Китае Хотя офи...

Nintendo Switch 2 уже поступила в продажу, но только на черном рынке в КитаеХотя официальный анонс ожидаемого нового поколения Nintendo Switch ожидается до конца финансового года, завершающегося 31 марта 2025 года, информация о новой консоли уже активно распространяется благодаря неофициальным утечкам.
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