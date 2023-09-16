Бастрыкин запросил доклад о противоправных действиях мигрантов в Москве

Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю СК по Москве доложить о расследовании противоправных действий мигрантов в Москве, устроивших «молельный дом» в одной из многоэтажек города.
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