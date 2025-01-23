Пять человек стали жертвами лобового ДТП с бензовозом на российской трассе

Пять человек стали жертвами ДТП в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии