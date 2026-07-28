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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Софья Великая его невероятно поразила. Он сказал, что хочет быть таким же». Отец Павла Граудыня рассказал, как сын начал заниматься фехтованием

Владимир Граудынь, отец чемпиона мира по фехтованию Павла Граудыня , рассказал, что его сына вдохновляла олимпийская чемпионка  Софья Великая .

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