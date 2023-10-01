Депутат Херсонской облдумы Ниметуллаев назвал новый план Зеленского провальным

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев высказался по поводу нового плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был согласован главой киевского режима Владимиром Зеленским на Западе.