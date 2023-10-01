Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев высказался по поводу нового плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был согласован главой киевского режима Владимиром Зеленским на Западе.
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