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Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

  У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Вообще-то неплохо бы напомнить всем западным, а тем более пшекам, известные слова &quot;Железной леди&quot;, о которой они все до сих пор говорят с придыханием. &quot;Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если плюнет Россия, мир захлебнётся!&quot;
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3 час.
фарид сабиров
Если предъявят НАШЕМУ послу , ну и пусть. Мне думается нам на них плевать тем более на их желания. А послов приебплтики вообще еще годы назад надо было вышвырнуть пинком под зад. И пешком под художественный свист РОССИЯН
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13 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Хватит с ними играть в поддавки, пришло время их строить, в военном отношении мы их превосходим, вот из этого и исходим, пусть учатся команды сидеть и лежать, выполнять
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3 мин.

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