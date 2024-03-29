У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.
Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты
Комментарии
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Валерий Каулин
Вообще-то неплохо бы напомнить всем западным, а тем более пшекам, известные слова "Железной леди", о которой они все до сих пор говорят с придыханием. "Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если плюнет Россия, мир захлебнётся!"
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3 час.
фарид сабиров
Если предъявят НАШЕМУ послу , ну и пусть. Мне думается нам на них плевать тем более на их желания. А послов приебплтики вообще еще годы назад надо было вышвырнуть пинком под зад. И пешком под художественный свист РОССИЯН
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13 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Хватит с ними играть в поддавки, пришло время их строить, в военном отношении мы их превосходим, вот из этого и исходим, пусть учатся команды сидеть и лежать, выполнять
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3 мин.
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