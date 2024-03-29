Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

Валерий Каулин Вообще-то неплохо бы напомнить всем западным, а тем более пшекам, известные слова "Железной леди", о которой они все до сих пор говорят с придыханием. "Если плюнуть в Россию, она утрётся. Если плюнет Россия, мир захлебнётся!"

фарид сабиров Если предъявят НАШЕМУ послу , ну и пусть. Мне думается нам на них плевать тем более на их желания. А послов приебплтики вообще еще годы назад надо было вышвырнуть пинком под зад. И пешком под художественный свист РОССИЯН