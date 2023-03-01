Парламентская газета

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Около Байкала собираются запретить продажу пакетов

Около Байкала собираются запретить продажу пакетов

На берегах Байкала будет запрещено продавать одноразовую посуду и полиэтиленовые пакеты. Такой законопроект Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании 1 марта порекомендовал принять в первом чтении.

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