Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Брисбене

Вероника Кудерметова в двух сетах обыграла Анну Шмидлову. Ранним утром 3 января (мск) в Брисбене завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Вероника Кудерметова встречалась с Анной Шмидловой.
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