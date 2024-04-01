Продолжение (часть 2) рассказа про адаптогены (следим за ним по тегу Adaptogenzz и мы читаем начало сообщением ранее).

Летние каникулы – штука приятная, но дюже короткая. Эхх! Мы с Александром Евгеньевичем вернулись из Торжка в Москву (меня еще не успели нахально и насильно переселить в какую-то там членобласть), и разошлись по делам.
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