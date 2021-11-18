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В Пакистане ищут наследство основателя государства Мухаммада Али Джинны

В Пакистане ищут наследство основателя государства Мухаммада Али Джинны

Более 3000 индийских паломников получили визы в Пакистан для посещения гурдвар; «Тройка Плюс» обсудила с представителем Кабула ситуацию в Афганистане; Пакистан накрыла «стартаповая лихорадка»; Лахор задыхается под зимним смогом; в регионе Синдх учреждена специальная комиссия по поиску имущества основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны; комитет ГА ООН принял резолюцию Пакистана о многостороннем реагировании на все формы дезинформации — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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