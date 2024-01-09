Таро-расклад на рабочую неделю

Публикуем расклад на картах таро на текущую неделю для всех знаков зодиака. 1. Овен Семёрка Мечей (перевёрнутая)Овнов на этой неделе ожидает разлад, ссора с близкими или даже расставание с любимым или любимой.
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